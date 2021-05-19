На участке Люблинско-Дмитровской линии метро нет движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке "Зябликово" – "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии метро не ходят поезда. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Причиной ограничений стал человек на путях.

В Дептрансе уточнили, что поездов с пассажирами в тоннелях нет, сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления движения.

Позднее стало известно, что движение восстановлено.

Ранее по той же причине на Серпуховско-Тимирязевской линии метро поезда следовали с увеличенным интервалом.

Также сообщалось, что участки радиальных линий столичного метро больше не будут перекрывать для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) до конца текущего года.

Закрытие участка от станции "Дубровка" до станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии было связано с проходкой тоннеля в зоне действующей станции "Печатники".