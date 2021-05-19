На участке Люблинско-Дмитровской линии метро нет движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На участке "Зябликово" – "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии метро не ходят поезда. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.
Причиной ограничений стал человек на путях.
В Дептрансе уточнили, что поездов с пассажирами в тоннелях нет, сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления движения.
Позднее стало известно, что движение восстановлено.
Ранее по той же причине на Серпуховско-Тимирязевской линии метро поезда следовали с увеличенным интервалом.
Также сообщалось, что участки радиальных линий столичного метро больше не будут перекрывать для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) до конца текущего года.
Закрытие участка от станции "Дубровка" до станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии было связано с проходкой тоннеля в зоне действующей станции "Печатники".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: