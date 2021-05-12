Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро введено в график

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение составов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена введено в стандартный график. Об этом информирует пресс-служба столичной подземки в Twitter.

"Движение поездов на линии введено в график", – подтвердили в пресс-службе.

Ранее на центральном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены интервалы движения в сторону запада. Причиной ограничения движения стал человек, упавший на пути.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая.

Кроме того, изменилась схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро. В частности, в рабочие дни до 10:00 составы, направляющиеся в сторону центра, будут проезжать без остановки станцию "Косино".