Движение поездов ограничено на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена были увеличены. Об этом информирует пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Известно, что причиной ограничения движения поездов стал человек, упавший на пути.

"На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения в сторону запада", – уточнили в пресс-службе.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая.

Кроме того, изменилась схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро. В частности, в рабочие дни до 10:00 составы, направляющиеся в сторону центра, будут проезжать без остановки станцию "Косино".