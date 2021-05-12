Движение поездов ограничено на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена были увеличены. Об этом информирует пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Известно, что причиной ограничения движения поездов стал человек, упавший на пути.
"На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения в сторону запада", – уточнили в пресс-службе.
1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая.
Кроме того, изменилась схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро. В частности, в рабочие дни до 10:00 составы, направляющиеся в сторону центра, будут проезжать без остановки станцию "Косино".
Пассажиропоток на станции "Дубровка" вырос в пять раз после закрытия участка метро
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