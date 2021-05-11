Движение поездов метро поменялось из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро изменилась до 21 мая. Об этом информирует пресс-служба московской подземки на официальном сайте.

Уточняется, что изменения вступили в силу со вторника, 11 мая. Схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях поменялась для разгрузки общественного транспорта из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии.

В частности, в рабочие дни до 10:00 составы, направляющиеся в сторону центра, будут проезжать без остановки станцию "Косино" Некрасовской линии. Кроме того, переход на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии будет действовать только через улицу и займет порядка 18 минут.

В свою очередь, на Таганско-Краснопресненской линии в рабочие дни утром будут увеличены интервалы движения от станции "Котельники" до "Выхино".

В пресс-службе порекомендовали пассажирам строить маршруты через Замоскворецкую линию, а также пользоваться МЦК и МЦД-2. Там также попросили внимательно рассчитывать время на дорогу, так как новые маршруты могут оказаться длиннее привычных.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая.