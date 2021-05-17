Поезда следуют с опозданием на Серпуховско-Тимирязевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Речь идет о следовании поездов с севера на юг. Причиной задержек стал человек на путях.

Ранее сообщалось, что участки радиальных линий столичного метро больше не будут перекрывать для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) до конца текущего года.

Закрытие участка от станции "Дубровка" до станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии было связано с проходкой тоннеля в зоне действующей станции "Печатники".

