Движение на участке синей ветки московского метро остановлено из-за человека на путях

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Движение поездов между станциями московского метро "Молодежная" и "Киевская" остановлено из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения между "Молодежной" и "Киевской" из-за человека на пути", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что делают все возможное, чтобы оперативно возобновить движение поездов. Сейчас пассажирам рекомендуют пользоваться Филевской линией, МЦК и МЦД.

Ранее из-за оказавшегося на путях человека было заблокировано движение на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки. Поезда не ходили от станции "Текстильщики" до станции "Таганская".