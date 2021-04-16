Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро приостановлено движение поездов из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение остановлено на участке от станции "Боровицкая" до станции "Нагорная". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение восстановлено и вводится в график.

Ранее на платформе Нижегородская Горьковского направления МЖД человек попал под поезд, из-за чего были задержаны электрички в сторону центра. На период оказания медицинской помощи в пути были задержаны пригородные поезда в сторону Москвы.