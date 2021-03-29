Упавший на рельсы на станции метро "Площадь Революции" скончался

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчина, который упал на пути на станции метрополитена "Площадь Революции", погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции.

Уточняется, что гражданин упал на рельсы по неосторожности. Его вытащили на платформу, медики диагностировали смерть.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Арбатской-Покровской линии столичного метро остановлено между станциями "Киевская" и "Курская" из-за человека на путях на "Площади Революции". На данный момент поезда курсируют в соответствии с графиком.