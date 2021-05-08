На "фиолетовой" линии метро нет движения от "Текстильщиков" до "Таганской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов Таганско-Краснопресненской линии метро приостановили из-за человека на пути, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Telegram.

Поезда не ходят от станции "Текстильщики" до станции "Таганская". В обратном направлении они следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что на участке от станции "Киевская" до станции "Курская" Арбатско-Покровской линии нет движения поездов. При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

В столичной подземке по 23 мая закрыли участок Люблинско-Дмитровской линии. На время ограничений пассажиры могут пользоваться компенсационными автобусами.