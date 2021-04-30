Тематические "Тройки" выпустили к 50-летию Большого Московского цирка

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Транспортные карты "Тройка" с оформлением в честь 50-летия цирка на проспекте Вернадского поступили в продажу в кассах метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"50 лет цирку! Сегодня в кассах метро появились "Тройки" в честь юбилея легендарного Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского", – уточнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Тираж тематических карт составляет 10 тысяч экземпляров. Приобрести проездные с цирковым оформлением можно в кассах внутри Кольцевой линии и на станции "Университет".

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского отмечает 50-летие со дня основания 30 апреля 2021 года.

Ранее в апреле в продажу поступили тематические карты "Тройка" с оформлением в честь Забайкальского национального парка "Чивыркуйская сказка". Тираж этой партии также составил 10 тысяч экземпляров.