Тематические "Тройки" выпустили к 50-летию Большого Московского цирка

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Транспортные карты "Тройка" с оформлением в честь 50-летия цирка на проспекте Вернадского поступили в продажу в кассах метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"50 лет цирку! Сегодня в кассах метро появились "Тройки" в честь юбилея легендарного Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского", – уточнили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Тираж тематических карт составляет 10 тысяч экземпляров. Приобрести проездные с цирковым оформлением можно в кассах внутри Кольцевой линии и на станции "Университет".
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского отмечает 50-летие со дня основания 30 апреля 2021 года.
Ранее в апреле в продажу поступили тематические карты "Тройка" с оформлением в честь Забайкальского национального парка "Чивыркуйская сказка". Тираж этой партии также составил 10 тысяч экземпляров.
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