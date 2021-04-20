Карты "Тройка" с видами парка "Чивыркуйская сказка" появились в метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Тематические карты "Тройка" с оформлением в честь Забайкальского национального парка "Чивыркуйская сказка" появились в продаже столичного метрополитена. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.
"Широкое Подлеморье, озера, тундры, белые вершины гор – настоящая сказка. И теперь ее можно носить прямо в кармане – в кассах московского метро появились "Тройки" с Забайкальским национальным парком – его так и называют "Чивыркуйская сказка", – говорится в сообщении.
Стало известно, что карты можно купить в кассах и автоматах московского метро на таких станциях, как "Белорусская", "Комсомольская", "Курская", "Павелецкая", "Киевская" Кольцевой и радиальных линий. Тираж составил 10 тысяч штук, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что теперь карту "Тройка" можно использовать на 29 перехватывающих парковках. Об этом сообщил Дептранс на своей странице в Telegram. Стоянки, где работает "Тройка", можно увидеть на карте.
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