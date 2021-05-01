Движение поездов ограничено на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интервал движения увеличен на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На центральном участке Арбатско-Покровской линии увеличен интервал движения поездов из-за человека на пути станции "Арбатская", – сообщили в ведомстве.

Позже стало известно, что в метрополитене полностью остановлено движение поездов от станции "Киевская" до станции "Курская" Арбатско-Покровской линии. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в столичной подземке по 23 мая закрыли участок Люблинско-Дмитровской линии. Временные ограничения необходимы для строительства Большой Кольцевой линии метро. На время закрытия движения пассажиры могут пользоваться компенсационными автобусами.