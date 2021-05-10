Движение поездов метро изменится из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Движение поездов столичной подземки изменится из-за закрытия участка салатовой ветки
Схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро изменится с 11 по 21 мая для разгрузки общественного транспорта из-за закрытия участка салатовой ветки. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.
"Меняется схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, чтобы избежать критической нагрузки на транспорт из-за закрытия участка "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии", – отмечается в материале.
В пресс-службе рассказали, что по рабочим дням до 10:00 составы, направляющиеся в сторону центра, будут проезжать без остановки станцию "Косино" розовой ветки. На фиолетовой ветке в рабочие дни утром будут увеличены интервалы движения от "Котельников" до "Выхино".
Пассажирам порекомендовали строить маршруты через Замоскворецкую линию, а также пользоваться МЦК и МЦД-2, предупредив, что новые маршруты могут оказаться длиннее привычных, из-за чего следует внимательно рассчитывать время на дорогу.
Ранее пассажиров столичной подземки предупредили об увеличении числа проверок соблюдения масочно-перчаточного режима. Число проверяющих увеличилось в 2,5 раза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: