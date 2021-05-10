Движение поездов метро изменится из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Движение поездов столичной подземки изменится из-за закрытия участка салатовой ветки

Схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях столичного метро изменится с 11 по 21 мая для разгрузки общественного транспорта из-за закрытия участка салатовой ветки. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.

"Меняется схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, чтобы избежать критической нагрузки на транспорт из-за закрытия участка "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии", – отмечается в материале.

В пресс-службе рассказали, что по рабочим дням до 10:00 составы, направляющиеся в сторону центра, будут проезжать без остановки станцию "Косино" розовой ветки. На фиолетовой ветке в рабочие дни утром будут увеличены интервалы движения от "Котельников" до "Выхино".

Пассажирам порекомендовали строить маршруты через Замоскворецкую линию, а также пользоваться МЦК и МЦД-2, предупредив, что новые маршруты могут оказаться длиннее привычных, из-за чего следует внимательно рассчитывать время на дорогу.

Ранее пассажиров столичной подземки предупредили об увеличении числа проверок соблюдения масочно-перчаточного режима. Число проверяющих увеличилось в 2,5 раза.