В Мехико завершили спасательную операцию на месте обрушения метромоста

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В столице Мексики специалисты завершили спасательную операцию на месте обрушения метромоста, сообщает ТАСС.
В настоящее время специалисты разбирают завалы с помощью спецтехники.
"Поиск выживших прекращен", – сообщил агентству сотрудник Управления по чрезвычайным ситуациям Мехико.
На месте работают медики, правоохранители, а также военные.
Согласно последним данным, число жертв аварии достигло 23, госпитализированы 65 человек.
Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.
Мэр Мехико заявила, что будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро, по которой передвигался поезд.
В Мехико обрушился метромост с поездом