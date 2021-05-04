В Мехико завершили спасательную операцию на месте обрушения метромоста

Фото: AP Photo/Marco Ugarte

В столице Мексики специалисты завершили спасательную операцию на месте обрушения метромоста, сообщает ТАСС.

В настоящее время специалисты разбирают завалы с помощью спецтехники.

"Поиск выживших прекращен", – сообщил агентству сотрудник Управления по чрезвычайным ситуациям Мехико.

На месте работают медики, правоохранители, а также военные.

Согласно последним данным, число жертв аварии достигло 23, госпитализированы 65 человек.

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.

Мэр Мехико заявила, что будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро, по которой передвигался поезд.

