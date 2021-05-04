Мэр Мехико подтвердила гибель 20 человек после обрушения метромоста

В Мехико обрушился метромост с поездом
Число жертв аварии на линии метро в Мехико увеличилось до 20. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города Клаудию Шейнбаум.
По ее словам, 49 человек на данный момент госпитализированы. В вагонах остаются заблокированы люди.
По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы, передает РИА Новости.
Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая.
В настоящее время спасательная операция продолжается. Причины произошедшего выясняются.