Мэр Мехико подтвердила гибель 20 человек после обрушения метромоста

В Мехико обрушился метромост с поездом

Число жертв аварии на линии метро в Мехико увеличилось до 20. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города Клаудию Шейнбаум.

По ее словам, 49 человек на данный момент госпитализированы. В вагонах остаются заблокированы люди.

По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы, передает РИА Новости.

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая.

В настоящее время спасательная операция продолжается. Причины произошедшего выясняются.

