Три поезда из Мурманска в Москву задерживаются из-за схода вагонов в Карелии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Три поезда дальнего следования сообщением Мурманск – Москва задержаны из-за схода грузовых вагонов на участке пути в Карелии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.
Известно, что сход вагонов случился на станции Заделье под Кондопогой.
"Задерживаются поезда дальнего следования: №15 Мурманск – Москва – более четырех часов, №91 Мурманск – Москва – более двух часов, №16 Москва – Мурманск – более часа", – заявили в пресс-службе.
Там отметили, что из-за инцидента были отменены пригородные поезда на участке Петрозаводск – Кондопога. Для пассажиров одного из поездов организовали перевозку автобусами.
"Для пассажиров, рейсы которых задерживаются более, чем на 4 часа, будет предоставлено питание. Кроме того, возврат и переоформление проездных документов по желанию пассажиров будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов", – подчеркнули в пресс-службе.
По факту схода вагонов с рельсов транспортная прокуратура начала проверку. Кроме того, проведение проверки организовали следователи Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ.
В региональном МЧС сообщили, что для восстановления движения из Петрозаводска и Медвежьегорска направлены два поезда.
Ранее на центральном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены интервалы движения в сторону запада. Причиной ограничения движения стал человек, упавший на пути.
Позднее движение поездов было полностью восстановлено.
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