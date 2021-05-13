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Москва 24

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Транспорт

00:37

Три поезда из Мурманска в Москву задерживаются из-за схода вагонов в Карелии

транспорт регионы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три поезда дальнего следования сообщением Мурманск – Москва задержаны из-за схода грузовых вагонов на участке пути в Карелии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Известно, что сход вагонов случился на станции Заделье под Кондопогой.

"Задерживаются поезда дальнего следования: №15 Мурманск – Москва – более четырех часов, №91 Мурманск – Москва – более двух часов, №16 Москва – Мурманск – более часа", – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что из-за инцидента были отменены пригородные поезда на участке Петрозаводск – Кондопога. Для пассажиров одного из поездов организовали перевозку автобусами.

"Для пассажиров, рейсы которых задерживаются более, чем на 4 часа, будет предоставлено питание. Кроме того, возврат и переоформление проездных документов по желанию пассажиров будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов", – подчеркнули в пресс-службе.

По факту схода вагонов с рельсов транспортная прокуратура начала проверку. Кроме того, проведение проверки организовали следователи Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ.

В региональном МЧС сообщили, что для восстановления движения из Петрозаводска и Медвежьегорска направлены два поезда.

Ранее на центральном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены интервалы движения в сторону запада. Причиной ограничения движения стал человек, упавший на пути.

Позднее движение поездов было полностью восстановлено.

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