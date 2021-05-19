Женщина погибла под колесами поезда на станции метро "Шипиловская"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина погибла под колесами поезда на станции "Шипиловская" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

"Падение на рельсы произошло на станции "Шипиловская". Женщина погибла", – подтвердили в ведомстве.

По факту происшествия в МВД начали проверку. Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибшей женщине было 66 лет.

Ранее сообщалось, что на участке "Зябликово" – "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии метро было остановлено движение поездов. Сообщалось, что причиной ограничений стал человек на путях.

Позднее движение поездов удалось восстановить.