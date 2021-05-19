Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Люблинско-Дмитровской линии метро восстановилось движение поездов. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что для вхождения в график потребуется время.

Ранее на участке "Зябликово" – "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии метро было остановлено движение поездов. Причиной ограничений стал человек на путях.

В Дептрансе уточнили, что поездов с пассажирами в тоннелях не было, сотрудники метро делали все возможное для скорейшего восстановления движения.