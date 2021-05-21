Фото: ТАСС/Сергей Фадеиче

На Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов между "Речным вокзалом" и "Ховрино". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Причиной изменений стала проверка одного из поездов.

Ранее стало известно, что график движения поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменен 22 мая из-за проведения путевых работ на станции Лесной Городок.

Работы назначены на период минимального пассажиропотока. Во время их проведения поезда будут поочередно следовать по соседнему пути в обе стороны. Также изменится график движения ряда пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов.