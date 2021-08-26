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Общество

11:15

Метрополитен наградил мужчину, который спас упавшего на пути пассажира

общество транспорт видео Иван Базанов Мария Рыбакова

В Москве наградили мужчину, который в метро спас упавшего на пути пассажира. Это произошло на прошлой неделе.

Москвичу стало плохо во время ожидания поезда. Он потерял равновесие и свалился с платформы. Один из свидетелей, Алексей Турлянский, рискуя жизнью, бросился на помощь. Скоро должен был приехать поезд.

Мужчина пытался поднять пострадавшего, но когда понял, что времени нет, оттащил его ближе к месту остановки первого вагона и изо всех сил стал махать машинисту, чтобы тот остановил поезд.

В итоге все закончилось благополучно. Награда нашла героя. Однако в метрополитене напомнили, что спускать на рельсы смертельно опасно. Если вы видите, что человек упал на пути, сообщите об этом сотрудникам на станции или используйте колону экстренного вызова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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