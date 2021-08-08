Детский сад с бассейном построят в Мосрентгене

09:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Детский сад с бассейном построят в поселении Мосрентген. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Согласован проект строительства трехэтажного детского сада, рассчитанного на 250 мест в 10 группах (по 25 мест каждая) – по две группы для детей младшего и среднего дошкольного возраста, а также по три группы для детей старшего и подготовительного возраста", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Помещение дошкольного учреждения дополнят раздевалками, буфетом, игровыми комнатами и специализированными залами для занятий музыкой и спортом.
Помимо этого, в детском саду разместят административные и санитарно-бытовые помещения для персонала. В учреждении будут предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, а также помещении для психолога.
Рядом с детским садом появится спортивная зона и навесы для отдыха. Кроме того, территорию озеленят.
Депутат Госдумы Василий Власов ранее предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Парламентарий напомнил, что Конституция гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного образования.
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