Детский сад на 240 мест откроют в Рязановском в новом учебном году

07:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова объявила, что в селе Остафьево (поселение Рязановское) с 1 сентября откроют новый детский сад. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
На данный момент комплекс на 240 мест уже построен, получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Пятова отметила, что возвели его по договору между городом и застройщиком, учреждение располагается в составе жилого комплекса.
"Главная особенность такого договора – передача объекта на баланс города. Планируется открыть садик к началу учебного года", – объяснила председатель Москомстройинвеста.
Суммарная площадь здания составляет более 3,5 тысячи квадратных метров. Внутреннее убранство дошкольного учреждения можно корректировать за счет игровых панелей-трансформеров.
Помимо групп для детей, в здании будут доступны музыкальный и актовый залы. На прилегающей территории оборудуют игровые площадки.
Ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в ТиНАО в 2022 году планируется построить 28 школ и детских садов. Они будут возведены по индивидуальным проектам.
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