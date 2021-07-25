Больше 90% обязательств инвесторов по части социнфраструктуры выполняется в Москве

09:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин оценил выполнение обязательств инвесторов по созданию объектов социальной инфраструктуры в Москве. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам градоначальника, доходность инвесторов от строительства в столице высокая, поэтому закономерно, что их также привлекают и к созданию таких объектов, как детские сады, поликлиники, школы. Конкретные задачи ставятся на этапе выдачи разрешения на строительство.
"Больше 70% этих обязательств выполняется, причем выполняется в срок, а около 20% выполняют, но с опозданием, когда люди уже заехали в свои квартиры, и им некуда вести ребенка в детский сад и школу", – добавил Собянин.
Мэр объяснил, что в последнем случае существует риск возникновения напряжения между застройщиком и жильцами, поэтому было решено жестче контролировать выполнение соглашений. За своевременное возведение социнфраструктуры также могут ввести финансовую мотивацию.
Накануне глава Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев заявил, что порядка трети Адресной инвестиционной программы в столице направляется на строительство объектов социальной инфраструктуры. Это касается и объектов образования, и объектов здравоохранения, а также иных структур.
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