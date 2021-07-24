Андрей Бочкарев: Цифровая экосистема ускорит реализацию строительных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что к 2024 году строительная отрасль Москвы получит электронную экосистему, обеспечивающую снижение затрат и сокращение сроков реализации инвестиционных проектов.
"Глобальная цель этого проекта – значительно упростить и сократить административные процедуры, необходимые для возведения объектов в столице. Например, мы стремимся сократить сроки от подачи документов до выхода на площадку до семи дней", – сообщил Бочкарев.
По его словам, общая экосистема сможет объединить все цифровые инициативы, работа над которыми ведется сейчас в Стройкомплексе, а в ее основу войдет электронный паспорт капитального строительства, содержащий всю актуальную информацию о строительном проекте. Кроме онлайн-госуслуг, в экосистему войдут сервисы: "Калькулятор процедур", портал для застройщиков "Строим просто", Единый контактный центр Стройкомплекса.
"Застройщики и сейчас активно используют эти электронные сервисы. Например, на сайте «Строим просто» есть актуальные инструкции по получению тех или иных услуг в наглядном видео-формате, записи обучающих семинаров, которые интересны застройщикам. Активно ведет консультации Единый контактный центр, куда только с начала этого года поступило почти 1,6 тыс. обращений по вопросам, связанным с получением строительных госуслуг", – подчеркнул заммэра.
Ранее стало известно, что треть Адресной инвестиционной программы в столице направляется на строительство объектов социальной инфраструктуры. По словам Бочкарева, в развитие города значительный вклад вносят инвесторы – порядка 40% соцобъектов строятся за счет внебюджетных средств.
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