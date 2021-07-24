Строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро хотят начать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий столичного метро планируют начать до конца 2021 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы готовы выполнить задачу по удвоению метро, поставленную мэром. Реализация данных планов обеспечит практически все крупные районы Москвы метро в шаговой доступности", – сказал он.

Бочкарев рассказал, что в перспективе рассматривается соединение этих линий.

Он не исключил проведения метро в Можайский, Ярославский, Молжаниновский и Головинский районы столицы. По его словам, сейчас власти прорабатывают планы по развитию метро после 2025 года.

"Так, например, удаленные от метро районы Ярославский, Головинский, Молжаниновский и Можайский, согласно генплану, включают в себя возможность проведения к ним веток метро", – сказал Бочкарев.

Бирюлевская линия метро длиной более 22 километров охватит семь районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники.

На ней построят 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлево". Пока это пока рабочие названия, которые могут изменить. Рядом со станциями появятся велодорожки и пешеходные переходы, парковочные места и стоянки такси.

Жители Бирюлева ждут метро с 1970-х годов, когда на месте бывшего рабочего поселка начали строить жилые многоэтажные дома. Метро внесли в Генплан 20 лет назад, однако строительство отложили.

Андрей Бочкарев сообщил, что для обслуживания подвижного состава Бирюлевской линии метро построят электродепо. Депо будет находиться на участке площадью 18,3 гектара.

Заммэра уточнил, что оно появится за станцией "Бирюлево" для обеспечения технического обслуживания, ночного отстоя и ремонта подвижного состава. Также ожидается размещение тупиков за станциями "Батюнино", "Кавказский бульвар", "Липецкая" и "Бирюлево".

