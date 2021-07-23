Бочкарев: представительства ведущих клиник из трех стран появятся в медкластере "Сколково"

14:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о перспективах развития международного медицинского кластера (ММК) "Сколково".
"В моле, который появится в кластере в 2022 году, заработают клиники из Франции и Испании с ортопедическим и онкологическим профилем. Кроме того, ведется проектирование адаптивного госпиталя Страсбургского университета с универсальными палатами", – объявил специалист.
Бочкарев добавил, что к вводу готовится терапевтический корпус, управлять которым будет израильская клиника "Хадасса". Помимо этого, в ММК реализуют центр паллиативной помощи, рассчитанный на 17 тысяч человек ежегодно.
Каждое здание кластера, по словам представителя мэрии, строится по концепциям иностранного архитектурного бюро. Как объяснил Бочкарев, выражается это в применении принципа адаптивной архитектуры. Иными словами, здания подходят под разное применение, а не заточены на неком конкретном функционале.
Дополнительно подчеркивается, что объекты возводятся с учетом международных стандартов экоустойчивого проектирования.
В начале июля в Москве также началось строительство многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира. Котлован для объекта уже готов, ведется создание фундаментальной плиты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: