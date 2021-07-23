Бочкарев: представительства ведущих клиник из трех стран появятся в медкластере "Сколково"

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о перспективах развития международного медицинского кластера (ММК) "Сколково".

"В моле, который появится в кластере в 2022 году, заработают клиники из Франции и Испании с ортопедическим и онкологическим профилем. Кроме того, ведется проектирование адаптивного госпиталя Страсбургского университета с универсальными палатами", – объявил специалист.

Бочкарев добавил, что к вводу готовится терапевтический корпус, управлять которым будет израильская клиника "Хадасса". Помимо этого, в ММК реализуют центр паллиативной помощи, рассчитанный на 17 тысяч человек ежегодно.

Каждое здание кластера, по словам представителя мэрии, строится по концепциям иностранного архитектурного бюро. Как объяснил Бочкарев, выражается это в применении принципа адаптивной архитектуры. Иными словами, здания подходят под разное применение, а не заточены на неком конкретном функционале.

Дополнительно подчеркивается, что объекты возводятся с учетом международных стандартов экоустойчивого проектирования.

В начале июля в Москве также началось строительство многопрофильного комплекса для больницы святого Владимира. Котлован для объекта уже готов, ведется создание фундаментальной плиты.