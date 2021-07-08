Госпиталь по французскому проекту построят в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На территории Международного медицинского кластера (ММК) в столице появится адаптивный госпиталь Страсбургского университета. Его построят по французскому проекту. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин, госпиталь станет уникальным объектом в плане логистики и зонирования пространства. Его главной специализацией будет превентивная медицина и диагностика здоровья, помогающая определять заболевания на ранних этапах и минимизировать риски сложного лечения.
"Основой медицинской команды станут приглашенные из Европы ведущие врачи-специалисты, а использование нормативов иностранных государств позволит создать максимально комфортные условия для трансфера лучших технологий в систему московского здравоохранения", – сказал он.
Площадь здания составит 15 тысяч квадратных метров, легко ориентироваться в клинике позволят графические указатели. Кроме того, планировка продумана так, чтобы снизить количество перемещений – все необходимые манипуляции будут происходить в радиусе 40 метров внутри одного технологического цикла.
Госпиталь будет соответствовать международным стандартам экоустойчивого проектирования и строительства. Здание уже проектируется, открытие запланировано на 2023 год.
Автором и идеологом архитектурной концепции университетского госпиталя Страсбурга стал Жан-Поль Вигье, кавалер и офицер французского ордена Почетного легиона.
Ранее сообщалось, что в следующем году на базе Международного медицинского кластера "Сколково" откроется многофункциональный медицинский центр, в котором смогут разместиться клиники из разных стран мира. Общая площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров, оно будет представлять из себя многоуровневый атриум с просторным холлом, создающий впечатление молла.
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