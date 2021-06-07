Стационар скорой помощи при ГКБ имени Буянова оснастят эксплуатируемыми террасами

12:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксплуатируемые террасы создадут при стационаре скорой помощи, который построят при больнице имени Буянова в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фасады здания оформят стеклофибробетоном светлого цвета. При строительстве будут использовать панели со скругленными ребрами.
"Отличительной чертой архитектуры здания станут эксплуатируемые террасы, которые могут использоваться для прогулок на свежем воздухе", – добавил специалист.
Стационар скорой помощи построят по адресу улица Бакинская, дом 26. Площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров, в высоту оно займет четыре этажа. На уровне второго этажа появится надземный переход, который соединит строение с основным корпусом больницы.
Вместительность будущего стационара скорой помощи составляет 30 коек с приемом в течение дня порядка 300 человек.
В начале июня в Свиблове началось строительство детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2022 году.
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