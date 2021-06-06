В Москве строятся и проектируются 290 домов по программе реновации – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На данный момент в Москве строятся и проектируются 290 домов по программе реновации. Их общая площадь составляет 5,1 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он также отметил, что с начала программы в эксплуатацию было введено 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Только за последние полгода было построено 24 дома.
"Полностью завершено строительство 116 домов, из которых 96 передано под заселение. Более 31 тысячи жителей получили ключи от новых квартир", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.
Ранее Бочкарев заявил, что до конца 2021 года в Москве завершат реконструкцию 10 кинотеатров, которые были построены в советское время.
Он уточнил, что с начала реализации проекта восемь бывших кинотеатров превратились в современные центры. В настоящее время продолжается реконструкция еще 22 кинотеатров.
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