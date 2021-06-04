Москва и "Главстрой" подписали соглашение о строительстве недвижимости в Кунцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин и гендиректор АО "Главстрой" Андрей Васильев подписали договор о комплексном развитии территории промзоны Кунцево. Уточняется, что подписание прошло в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно договору, на территории бывшей промзоны Кунцево площадью 15,9 гектара, которая находится на западе Москвы между улицами Молодогвардейской и Бобруйской, появится жилой квартал на 600 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, 25% нового жилья будет предназначено для расселения горожан по программе реновации. Также на территории построят нежилые объекты различного назначения и создадут около 1,5 тысячи рабочих мест. Срок реализации проекта составит 11 лет.

Ранее Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали программу сотрудничества двух регионов на период с 2021 по 2025 год.

Документ предусматривает обмен опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, обновления подвижного состава общественного транспорта и техники ЖКХ, совершенствования методов ранней диагностики заболеваний у детей, а также создания доступной среды для маломобильных граждан.