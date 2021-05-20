Москва и Республика Карелия подписали программу сотрудничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали программу сотрудничества двух регионов на период с 2021 по 2025 год.

"Новая программа призвана дать толчок в развитии взаимодействия между Москвой и Карелией на благо жителей двух регионов", – пояснил Собянин.

Документ предусматривает обмен опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, обновления подвижного состава общественного транспорта и техники ЖКХ, совершенствования методов ранней диагностики заболеваний у детей, а также создания доступной среды для маломобильных граждан.

Кроме того, предполагается проведение совместных конференций, круглых столов и семинаров, посвященных социальной защите и содействию занятости населения. Власти регионов планируют сотрудничать в вопросах развития билетных систем пассажирского транспорта, строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, подготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

Программа была разработана на основании соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами от 18 марта 2014 года.

Подписание документа приурочено ко Дням Республики Карелия, которые проходят в столице с 20 по 21 мая. На это время в Москве запланированы различные выставки, концерты и круглые столы, посвященные северному региону. В частности, на Старом Арбате откроется фотовыставка со снимками достопримечательностей Карелии.

Ранее соглашение о сотрудничестве на пять лет Москва подписала с Камчатским краем. Уточнялось, что документ позволит укрепить двусторонние отношения в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, торговли и услуг, архитектуры и строительства и других.

