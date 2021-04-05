"Исцеляющие сады" появятся в медкластере "Сколково" в 2022 году

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В международном медкластере "Сколково" в 2022 году появится рекреационная парковая зона "Исцеляющие сады", передает пресс-служба стройкомплекса Москвы.
"В рамках (проекта) будет создано современное рекреационное пространство, сфокусированное на активации органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания. По сути, это такой же объект здравоохранения, как и сами клиники. Сады будут помогать в лечении и восстановлении пациентов, укреплении иммунитета, способствовать снижению стресса и улучшению общего психоэмоционального состояния", – отметил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
Уточняется, что парковая зона не будет пересекаться с сервисными и транспортными потоками. Между собой сады соединят. Также они будут соприкасаться с пешеходными, беговыми и велосипедными маршрутами медкластера, предоставляя доступ в Мещерский лес.
Проект медкластера в 2012 году предложил Дмитрий Медведев, бывший на тот момент президентом РФ. Первым объектом проекта стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса". Всего на территории планируется возвести порядка 860 тысяч квадратных метров медицинских объектов.
В частности, строительство многофункционального медицинского центра и биомедицинской лаборатории планируется завершить на территории Международного медицинского кластера (ММК) в 2022 году.
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