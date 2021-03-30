Строительство двух корпусов медкластера "Сколково" планируют завершить в 2022 году

11:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство многофункционального медицинского центра и биомедицинской лаборатории намерены завершить на территории Международного медицинского кластера (ММК) в "Сколкове" в 2022 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в 2021 году на территории медицинского кластера откроют терапевтический корпус израильской поликлиники "Хадасса". Он также добавил, что центр был спроектирован по принципу медицинского молла, где могут расположиться небольшие специализированные клиники.
"Такой формат будет особенно востребован у клиник, для которых важна мобильность: концепция медицинского молла позволит учреждениям быстро и недорого перепланировывать помещения, расширять или оптимизировать площади", – отметил Бочкарев.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 4 городской поликлиники № 22 на улице Ремизова в районе Котловка.
По словам мэра столицы, в учреждении представлен целый ряд инноваций. Собянин отметил, что в больнице будет восемь специальностей, по которым принимают пациентов.
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