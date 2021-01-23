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Город

12:38

Центр хронических болезней откроют в составе клиники "Хадасса" в медкластере "Сколково"

город строительство медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о создании нового Центра хронических болезней в медицинском кластере "Сколково". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Через два года в составе клиники "Хадасса" откроется центр хронических болезней на 200 коек. Площадь нового центра хронических болезней составит 20 тысяч квадратных метров", – заявил представитель мэрии.

Ожидается, что учреждение будет принимать до 17 тысяч пациентов в год. Помощь будут оказывать более 200 специалистов, в том числе приглашенные зарубежные эксперты.

Для посетителей будут доступы отделение стационарной гериатрической реабилитации, отделение реабилитации, отделение сложного сестринского медицинского ухода (паллиативное), хосписное отделение и некоторые другие.

Бочкарев уточнил, что проект находится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина. К лету будут возведены первые конструкции медицинского центра.

В октябре 2020 года градоначальник утвердил проект планировки международного медицинского кластера в "Сколкове". Согласно подписанному Собяниным документу, общая территория объекта составит 58,19 гектара.

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