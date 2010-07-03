Центр спортивной медицины в "Сколково" могут построить итальянцы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Итальянская компания Villa Stuart может построить центра спортивной медицины в "Сколково". Об сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"На сегодняшний день у нас поступила новая заявка от компании Villa Stuart – итальянская компания, которая аккредитована FIFA в области спортивной медицины", – рассказал Хуснуллин.

На сегодняшний день в проекте медкластера в "Сколково" участвуют израильские, южнокорейские, испанские и французские партнеры.

В мае 2019 года пресс-служба столичного Стройкомплекса сообщила, что площадь медицинских объектов в "Сколково" увеличат до 858 тысяч квадратных метров. Также на территории построят технопарк.