Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин утвердил проект планировки международного медицинского кластера в "Сколкове", сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Документ приняли по итогам заседания президиума столичного правительства. В пресс-службе напомнили, что в июне 2015 года приняли Федеральный закон о создании международного медицинского кластера. Он позволяет иностранным клиникам оказывать помощь при условии, что они являются резидентами кластера.

Общая территория кластера составит 58,19 гектара. На ней появятся капитальные объекты общей площадью 868 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, ММК должен быть создан в несколько этапов, а его реализацию планируется завершить до 2028 года.

Уточняется, что в кластере появятся реабилитационный центр широкого профиля французской компании Clinea, университетский госпиталь – центр медицины Страсбургского университета, а также израильская клиника "Хадасса".

В ММК также войдут центр ядерной медицины, многофункциональный медицинский центр, онкологический центр с многоуровневым гаражом, технологическая лаборатория, образовательный центр и институт биологии.

Кроме того, в составе кластера появятся 10–15 медицинских учреждений из стран Организации экономического сотрудничества и развития. В них до 300 тысяч человек смогут получать квалифицированную помощь. Помимо этого, в кластер войдет технопарк, а также планируется реализовать последипломное обучение медицинского персонала.

Ранее Собянин осмотрел ход строительства терапевтического корпуса израильской клиники "Хадасса". Глава города сообщил, что сейчас еще четыре различных корпуса находятся на стадии проектирования.