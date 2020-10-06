15:28
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин утвердил проект планировки международного медицинского кластера в "Сколкове", сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.
Документ приняли по итогам заседания президиума столичного правительства. В пресс-службе напомнили, что в июне 2015 года приняли Федеральный закон о создании международного медицинского кластера. Он позволяет иностранным клиникам оказывать помощь при условии, что они являются резидентами кластера.
Общая территория кластера составит 58,19 гектара. На ней появятся капитальные объекты общей площадью 868 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, ММК должен быть создан в несколько этапов, а его реализацию планируется завершить до 2028 года.
Уточняется, что в кластере появятся реабилитационный центр широкого профиля французской компании Clinea, университетский госпиталь – центр медицины Страсбургского университета, а также израильская клиника "Хадасса".
В ММК также войдут центр ядерной медицины, многофункциональный медицинский центр, онкологический центр с многоуровневым гаражом, технологическая лаборатория, образовательный центр и институт биологии.
Кроме того, в составе кластера появятся 10–15 медицинских учреждений из стран Организации экономического сотрудничества и развития. В них до 300 тысяч человек смогут получать квалифицированную помощь. Помимо этого, в кластер войдет технопарк, а также планируется реализовать последипломное обучение медицинского персонала.
Ранее Собянин осмотрел ход строительства терапевтического корпуса израильской клиники "Хадасса". Глава города сообщил, что сейчас еще четыре различных корпуса находятся на стадии проектирования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: