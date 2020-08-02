В Сколкове построят центр ядерной медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в 2021 году начнется строительство центра ядерной медицины в Сколкове. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Объект расположится в медицинском кластере в Сколкове. На данный момент идет разработка проекта, работы запланированы на четвертый квартал будущего года.

Проект будущего центра ядерной медицины прорабатывается с учетом международного опыта. При этом в готовом виде комплекс не будет иметь аналогов в РФ – его планируют построить на основе двух циклотронов.

Завершение работ на объекте предварительно назначено на 2023 год.

Сейчас на территории медицинского кластера Сколкова возводится терапевтический корпус израильской клиники "Хадасса" и многофункциональный медицинский центр, в котором разместят сразу несколько небольших клиник.

