Комплекс лечебных садов в Сколкове будет использоваться круглогодично

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Комплекс лечебных садов в Сколкове будет работать круглый год, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

В нем планируется создать ландшафтные зоны, которые будут воздействовать на разные органы чувств. Кроме того, в лечебном саду будет работать ферма для выращивания растений.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что парк предлагает исцеляющие программы для людей с различными заболеваниями. Он рассказал, что в инфраструктуру сада также войдет поле для физических тренировок, реабилитации и расслабления ума. Кроме того, планируется обустроить места для медитаций и прогулок.

"Стоит отметить, что сады будут актуальны не только в теплый период, но и зимой. Пешеходные тропинки и велодорожку можно превратить в лыжню, на овальной площади будут создавать ледяные и снежные скульптуры, проводить праздники, лекторий при кафе на городской ферме подойдет для проведения мастер-классов", – отметил Кузнецов.

Представители ландшафтной компании Arteza, которые разработали концепцию парка совместно с бюро MADMA urbanism+landscape, рассказал, что суть сада заключается в цепи связанных между собой исцеляющих пространств. По их словам, в сад заложены элементы, способствующие оздоровлению человека и развитию в нем чувств и гармонии.

"В парке будут преобладать растения, близкие к дикой природе, растущие в основном в средней полосе России, – сосны, березы, липы, клен, чубушник, шиповник, декоративные злаки и травы, цветущие и декоративно-лиственные многолетники", – сообщили представители компании.

Лечебный сад будет выстроен в соответствии с концепцией территории Международного медицинского кластера. В частности, скульптуры будут стимулировать воображение и вдохновление людей. Лесная зона с ручьем будет лечить с помощью силы естественной природы.

Кроме того, в саду организуют пространство "Цветочная гора". Поднимаясь по ней, люди будут ощущать плеяду запахов растений, что будет способствовать обострению обоняния. Чувству звука будет посвящено лесное пространство, в котором будут включаться различные звуки природы.

На городской ферме, построенной в саду, будут выращивать овощи и фрукты, которые будут предлагаться в местном кафе. Центральным пространством будет площадь, на которой будут проводиться спортивные занятия и мастер-классы.

С главным бульваром Сколкова лечебный сад будет соединен специальным мостом, который не будет препятствовать автомобильному движению. На нем люди смогут наслаждаться панорамными видами, в то время как лестницу, ведущую на мост, можно будет использовать как амфитеатры.

В проект лечебного сада также войдет зона для воркаута. На ней будут расположены предметы спортивного инвентаря, которыми смогут воспользоваться лица различных возрастных категорий. Что касается медицинских объектов, то вокруг них будут обустроены внутренние дворы. Каждый из них будет иметь собственный оригинальный дизайн и колорит.

Ранее стало известно о планах по расширению парка "Зеленая река", который входит в состав жилого квартала "Символ". В частности, в нем появятся сухой фонтан, каток и рынок выходного дня. Парк создается по проекту, который стал лучшим в номинации "Городской дизайн" по версии MUF Community Awards 2020.