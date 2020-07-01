14:55
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Сергей Собянин открыл новый парк "Филатов луг" в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".
"Нам очень важно было пробиться к "Филатовскому лугу", сделать дорожки. Парк огромный, не все сразу, постепенно", – объяснил мэр столицы.
Он также напомнил о запуске нового выезда из Московского на Киевское шоссе.
"Там небольшая дорожка, но она очень удобная с обеими полосами. В этом году, буквально через месяц, запустим дорогу. Это дублер Киевского шоссе, идет до Марьина. Можно будет выезжать и прямо до "Филатовского луга", будет три маршрута автобуса ходить", – сказал глава города.
Парк "Филатов луг" площадью 28,8 гектара – часть Ульяновского лесопарка. Раньше это была запущенная территория с большим количеством сухостоя и ветровала, без наружного освещения и удобных дорожек. Тем не менее местные жители отдыхали там.
Благоустройство началось в апреле 2019 года и завершено в марте 2020 года. Работы проводились на основе проекта, созданного с учетом пожеланий горожан и особенностей территории.
Прошлой осенью у станции метро "Филатов луг" сделали велодорожку, велопарковку и прокат велосипедов. Доехать до велопарковки и метро можно за 10 минут по новой велосипедной дорожке. Она проходит через парк и лесополосу кратчайшим путем. Две станции проката "Велобайк", расположенные в начале и конце дорожки, включают 15 и 18 мест.
Неподалеку находится зона отдыха с лавочками и урнами. Оставить там можно не только велосипеды, но и самокаты.
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