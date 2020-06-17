Новые прогулочные маршруты появились на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На ВДНХ заработали новые прогулочные маршруты, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Гости выставки смогут полюбоваться цветущими аллеями и ландшафтным парком.
"ВДНХ – не только знаменитый архитектурный, но еще и парковый ансамбль. Лето, когда все в цвету, – лучшая пора, чтобы пройтись по Центральной аллее, Ландшафтному парку, вдоль Каменских прудов или по парку Останкино. Здесь всегда можно найти подходящий маршрут для прогулок и пробежек, поездок на велосипедах и роликах. А специально к этому сезону сотрудники выставки подготовили для посетителей три новых тематических маршрута", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Маршрут "ВДНХ в цветах" проходит по Центральной аллее, скверам Юннатов и Латвийскому, Мичуринскому саду и Ландшафтному парку. Заканчивается он в Минском сквере. По дороге гости встретят живописные цветочные композиции и цветники под общим названием "Большая картина полей". Также можно заглянуть в Сирингарий и Сад пяти чувств.
Еще один маршрут – "За вдохновением". За полчаса прогулки посетители увидят самые яркие достопримечательности ВДНХ и смогут сфотографироваться на их фоне. В частности, речь ищет о фонтане "Дружба народов", аллее Космонавтов, площади Промышленности, а также цветнике "Большая картина полей".
Самый насыщенный маршрут подойдет любителям долгих прогулок. Он называется "Природный мир ВДНХ" и включает 18 локаций.
Помимо этого, специально к летнему сезону на ВДНХ обновили два прогулочных маршрута, имевшие большую популярность в прошлом году. Это "Прогулка в тишине", которая проходит в скверах Юннатов и Латвийском, Дубовой роще, Садовом пруду, Также можно пройтись по уникальной воздушной экотропе длиной 474 метра через старинную Шереметьевскую дубраву.
Желающим изучить главные достопримечательности и символы выставки, подойдет туристический маршрут "Знакомство с ВДНХ". Он проходит по Центральной аллее, вдоль основных исторических павильонов выставки, а заканчивается возле павильона "Космос".
Ранее сообщалось, что музеи и павильоны ВДНХ открылись с 16 июня. За время режима самоизоляции культурные учреждения подготовили новые экспонаты. Сообщается, что музеи и павильоны будут работать с соблюдением всех санитарных требований.
Они доступны для посещения лишь в то время, которое указано в электронных билетах. Их можно купить на сайте ВДНХ или на интернет-ресурсах резидентов выставки.
В музеях и павильонах необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также масочно-перчаточный режим. Все поверхности подвергаются дезинфекции, а гости должны пользоваться антисептическими средствами.
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