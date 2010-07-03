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Общество

13:35

Французский медицинский холдинг построит четыре клиники в Москве

город технологии медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Французский медицинский холдинг Orpea Group планирует построить в Москве четыре клиники. Об этом рассказал его генеральный директор Эммануэль Массон.

Он отметил, что в Москве есть потребность в новых качественных медицинских учреждениях.

Среди рассматриваемых проектов – высокотехнологичная клиника в медицинском кластере "Сколково", пансионат для пожилых людей, клиника министерства труда РФ для помощи пострадавшим на производстве и больница.

"Мы изучали рынок и понимаем, что в Москве будет спрос на те услуги, которые мы готовы предоставить. Ведутся переговоры об открытии специализированной клиники для АО "РЖД", – передает его слова "Интерфакс".

Также рассматриваются проекты клиник и пансионатов в Санкт-Петербурге и Иркутске.

Ранее стало известно, что в рамках соглашения с Orpea Group в "Сколково" построят центр высокотехнологичной реабилитации "Клинея".

В проекте по созданию Международного медицинского кластера "Сколково" участвуют израильская клиника "Хадасса", южнокорейский госпиталь "Бундан" и испанская клиника "Роман Фернандес". Кроме того, свою предварительную готовность к участию в проекте выразили 25 зарубежных клиник и пять инвесторов.

В мае сообщалось, что площадь кластера увеличат в два раза. С 425 тысяч квадратных метров площадь увеличится до 858 тысяч.

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