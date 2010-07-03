Международный форум "Открытые инновации" пройдет в Москве в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международный форум "Открытые инновации" пройдет в столице с 21 по 23 октября в инновационном центре "Сколково". На нем можно будет ознакомиться с новыми цифровыми решениями города в культуре, образовании, ЖКХ и связи, бизнесе.

Тема форума в этом году – "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". На мероприятии ожидаются более 150 сессий, которые объединят более 600 спикеров из 90 стран.

Среди участников – вице-президент Microsoft Стив Краун, директор Google Play Пурнима Кочикар, гендиректор Hitachi R&D Group Такеда Кеничи и другие.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, на мероприятии покажут карту инновационных решений для умного города. Разработки презентуют 25 московских компаний.

На форуме представят обновленную онлайн-платформу i.moscow. Ее создали для технологичного бизнеса: малого и среднего, производственного и исследовательского, для стартапов и уже успешных компаний.

Сергунина объяснила, что московский инновационный кластер – один из приоритетных для столицы проектов в области новой экономики. Он станет центральной темой московской программы "Открытых инноваций".

Проект призван объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей. Платформа поможет найти заказчиков, партнеров и инвесторов, подходящие помещения или оборудование и многое другое.

На Тech Brunch "Умный город – площадка для ИТ-сообщества" российские и иностранные предприниматели, инвесторы и представители города обсудят наиболее перспективные технологичные проекты, экспорт ИТ-разработок и созданную в столице инновационную инфраструктуру для бизнеса.

Форум организуют ежегодно с 2012 года для развития и популяризации инновационных технологий, знакомства с технологичными проектами, содействия международному сотрудничеству в сфере инноваций.

В июне на ВДНХ прошел Форум социальных инноваций регионов. Эксперты обсудили ЗОЖ, новые подходы в образовании и трудоустройстве, борьбу с бедностью, активное долголетие и другое. Столичные власти представили масштабную программу "Москва – территория инновационных решений прорывного развития" с лучшими практиками в социальной сфере.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в систему здравоохранения внедряют искусственный интеллект, технологии распознавания речи, цифровое видеонаблюдение. Он отметил, что Москва также входит в пятерку лучших образовательных систем мира. На базе крупных образовательных центров создаются инженерные, медицинские и IT-классы.

Кроме того, мэр напомнил о Московской электронной школе. По его словам, любой учитель может зайти в ее библиотеку и скачать любые сценарии или напечатать свои и получить за это гранты.