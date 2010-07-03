Более 100 тысяч человек посетили "Техноград" на ВДНХ с его открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ за восемь месяцев работы посетили около 100 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Учиться новому полезно в любом возрасте. И эта площадка объединяет всех: молодежь, взрослых, старшее поколение, детей, которых родители приводят на познавательные мастер-классы. Образовательные программы – а их несколько сотен – разработаны при участии ведущих компаний города, с учетом реальных запросов рынка. В "Технограде" можно повысить квалификацию, освоить новую профессию и оборудование, узнать, как открыть собственный бизнес. За 8 месяцев кластер посетили 100 тысяч человек", – отметила Сергунина.

"Техноград" открылся на территории "Парка знаний" на ВДНХ в сентябре 2018 года. Его площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров. Здесь можно обучаться 40 специальностям. Список профессий формируется на основе опросов Агентства инноваций, статистики департамента труда и прогнозов министерства образования. На обучение с нуля уходит несколько месяцев, повысить квалификацию или пройти переподготовку можно за несколько недель.

По окончании курса москвичи получают документы государственного образца. Помимо этого, в образовательном комплексе можно узнать больше о разных профессиях, послушать лекции, принять участие в тренингах или мастер-классах.

Юным москвичам в возрасте 11–14 лет в "Технограде" помогают освоить базовые профессиональные навыки, молодым людям (15–35 лет) – совершенствоваться в выбранной профессии, получить дополнительные компетенции. Для москвичей старше 35 лет "Техноград" стал площадкой, где можно познакомиться с актуальными требованиями работодателей, узнать о возможностях трудоустройства и способах повышения квалификации.

Люди старше 50 лет осваивают базовые навыки работы с цифровыми технологиями, узнают, как начать собственное дело. Кроме того, "Техноград" стал популярной площадкой образовательного досуга для всей семьи. В "Технограде" одновременно могут обучаться около 1,9 тысячи человек. По оценкам экспертов, в следующем году гостями и студентами "Технограда" станут примерно 500 тысяч человек.