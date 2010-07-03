Собянин рассказал о развитии новых инновационных технологий в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сергей Собянин в ходе пленарного заседания III Форума социальных инноваций регионов рассказал о развитии новых инновационных технологий в городе, сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня новые технологии открывают путь для других инноваций. Электронная очередь в поликлиники уменьшила живую очередь, даже на той имеющейся базе и при том же количестве врачей, просто в разы", – отметил мэр.

Он также напомнил, что сегодня в систему здравоохранения внедряют искусственный интеллект, технологии распознавания речи, цифровое видеонаблюдение.

"Главное в этой инновации, ради чего она была сделана и почему она является двигателем развития здравоохранения, – это то, что вся система повернулась к пациенту, человеку", – пояснил Собянин.

По словам мэра, Москва входит в пятерку лучших образовательных систем мира. "Конечно, любое решение, связанное со структурными преобразованиями, финансированием, болезненно переносится", – добавил он.

Градоначальник отметил, что на базе крупных образовательных центров создаются инженерные, медицинские и IT-классы. Развитие инновационных технологий в социальной сфере должно благоприятно влиять на человека, полагает Собянин.

"Вся новация не ради новаций – ради человека, ради эффективности оказания услуг государством, которое берет огромные объемы налогов и должно отвечать за их эффективное использование", – заявил мэр.

III Форум социальных инноваций регионов проходит с 19 по 21 июня в павильоне №75 на ВДНХ. Эксперты обсуждают ЗОЖ, новые подходы в образовании и трудоустройстве, борьбу с бедностью, активное долголетие и многое другое.

Ранее Собянин вместе с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко осмотрел выставку инновационных социальных проектов на ВДНХ. В частности, мэр посетил стенд "Город образования", где рассказал о работе Московской электронной школы (МЭШ).