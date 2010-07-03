Форум социальных инноваций пройдет на ВДНХ в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ в павильоне № 75 с 19 по 21 июня будет проходить III Форум социальных инноваций. Эксперты обсудят ЗОЖ, новые подходы в образовании и трудоустройстве, борьбу с бедностью, активное долголетие и многое другое, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В форуме будут участвовать представители бизнеса, власти, некоммерческого сектора и социального блока. Все желающие могут бесплатно посетить мероприятие, однако на деловую программу нужна регистрация.

Директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут отметил, что форум является дискуссионной площадкой для обсуждения социальных проблем в России.

"Стенд "Моя работа" будет представлен расширенным комплексом услуг. Мы поможем посетителям составить конкурентоспособное резюме и выстроить карьерную стратегию, проведем с ними тесты по профориентации, в том числе от крупнейших работодателей", – пояснил Шкут.

В зале "Печора" будут работать стенды "Инновационные подходы в политике занятости населения" и "Теория эволюции. Как из волонтера вырастить социального предпринимателя".

Столичный центр занятости населения представит проекты, касающиеся соцподдержки горожан, в том числе трудоустройства.

Для старшего поколения будут работать стенды "Московское долголетие" и "Мой социальный центр". Посетителям расскажут, как укрепить здоровье, получить новые знания и заняться творчеством.

С подробным расписанием работы форума можно ознакомиться на mos.ru.

Как сообщалось ранее, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила на примере Москвы разработать стандарт благополучия для граждан во всех регионах России. Политик заявила, что у столицы накоплен большой опыт. Там же проводится комплексная большая программа "Московское долголетие".