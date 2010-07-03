Собянин осмотрел выставку инновационных социальных проектов на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Сергей Собянин совместно с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко осмотрел выставку инновационных социальных проектов на ВДНХ.

Мэр посетил стенд "Город образования", где рассказал о работе Московской электронной школы (МЭШ).

"Любой учитель может зайти на библиотеку Московской электронной школы и скачать любые сценарии, любые учебники, напечатать свои сценарии, получить за это гранты", – цитирует Агентство "Москва" Собянина. По его словам, за год столичные педагоги сделали около 35 тысяч сценариев, которыми смогут воспользоваться учителя из других регионов.

III Форум социальных инноваций регионов будет проходить до 21 июня в павильоне № 75 на ВДНХ. В событии примет участие более 30 тысяч человек – представители органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки. В течение трех дней пройдет более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий.

В рамках форума власти столицы представляют масштабную программу "Москва — территория инновационных решений прорывного развития". Она продемонстрирует лучшие столичные практики в социальной сфере, доказавшие свою эффективность.

Для старшего поколения будут работать стенды "Московское долголетие" и "Мой социальный центр". Посетителям расскажут, как укрепить здоровье, получить новые знания и заняться творчеством. С подробным расписанием работы форума можно ознакомиться на mos.ru.

