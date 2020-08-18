Собянин осмотрел ход строительства нового лечебного корпуса в Сколкове

12:35
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Сергей Собянин осмотрел ход строительства терапевтического корпуса клиники Hadassah в Московском международном медицинском кластере Сколкове. По словам мэра, кластер продолжает развиваться и строиться.
"В настоящее время работает клиника – диагностический центр Hadassah, рядом строится терапевтический корпус. По большому счету это многофункциональная клиника с хирургическими отделениями, с палатами, с четырьмя линейными ускорителями для лечения онкологических заболеваний", – подчеркнул он.
Глава города рассказал, что сейчас в проектировании находится еще четыре различных корпуса. Он также поблагодарил врачей за работу во время пандемии.
"Хотел поблагодарить Московский международный медицинский кластер за участие в борьбе с пандемией. За время начала такого серьезного уровня заболевания в Москве проведены десятки различных семинаров, в которых приняли участие тысячи врачей, в том числе и принимали участие специалисты высокого уровня из Израиля, Италии, Франции и других стран", – сказал Собянин.
Он отметил, что здесь был создан международный центр обмена опытом между российскими врачами и лучшими специалистами международного уровня.
В строящемся здании откроют отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Также в клинике внедрят мультидисциплинарный подход, благодаря чему пациенты получат полный спектр необходимой им медомощи в одном месте.
Ранее в Москве завершили благоустройство на территории научно-технического центра ПАО "Татнефть" в Сколкове.
Пространство специалисты разделили на две части. Первая площадь выполнена в стиле восточного сада, в его основу лег постепенно расширяющийся цветок лотоса. На территории оборудованы пешеходные тротуары, скамейки, велопарковки, также имеются уединенные зоны.
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