Завершено благоустройство научно-технического центра в Сколкове

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Москве завершили благоустройство на территории научно-технического центра ПАО "Татнефть" в Сколкове. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура).

Пространство специалисты разделили на две части. Первая площадь выполнена в стиле восточного сада, в его основу лег постепенно расширяющийся цветок лотоса. На территории оборудованы пешеходные тротуары, скамейки, велопарковки, также имеются уединенные зоны.

В пресс-службе добавили, что во внутреннем дворе высадили свойственные восточному саду растения. Пространство предназначено для отдыха. Особое внимание специалисты уделили освещению растений и композиций из камней.

Ранее сообщалось, что ландшафтный парк обустроят в комплексе апартаментов "Правда". В парковой зоне площадью 1,6 гектара оборудуют спортивные площадки, зону для настольных игр, рельефные навесы, пешеходные дорожки, беседки с защитой от ветра и дождя. Некоторые зоны и объекты парка будут выполнять сразу несколько функций.

Вся территория парка будет благоустроена, там появится площадка с газонным покрытием, искусственными холмами, соснами, иргой, липой, вишневыми деревьями, яблонями. Также в парке обустроят отдельную зону с USB-зарядками, зону барбекю и детские площадки.

