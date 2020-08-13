Ландшафтный парк обустроят в комплексе апартаментов "Правда". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу группы "ПСН".

В парковой зоне площадью 1,6 гектара оборудуют спортивные площадки, зону для настольных игр, рельефные навесы, пешеходные дорожки, беседки с защитой от ветра и дождя. В пресс-службе уточнили, что некоторые зоны и объекты парка будут выполнять сразу несколько функций.

Вся территория парка будет благоустроена, там появится площадка с газонным покрытием, искусственными холмами, соснами, иргой, липой, вишневыми деревьями, яблонями. Также в парке обустроят отдельную зону с USB-зарядками, зону барбекю и детские площадки.

"Особое внимание мы уделили выбору растений, добавив яблони, клен, липу и большую новогоднюю ель для проведения зимних праздников. Большое влияние на создание концепции благоустройства и озеленения оказал конструктивизм в искусстве и дизайне, а также историческое наследие культового печатного издания "Правда", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки планируют создать крупный парк "Событие". Работа над проектом парка площадью 24 гектара начнется осенью текущего года, а само благоустройство запланировано на начало 2021 года. К разработке дизайна привлечено ведущее европейское архитектурное бюро.

Парк будет состоять из нескольких зон: рекреационные зоны со скверами, событийная зона с концертной площадкой, природный парк с променадом, "фабрика молодежи" с амфитеатром и зоной для тренировок, главный бульвар, который соединит основные общественные пространства района. По нему пройдут прогулочный, велосипедный и беговой маршруты, говорится в сообщении.

