10:58
Фото: zhk-pravda.metrium.ru
Ландшафтный парк обустроят в комплексе апартаментов "Правда". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу группы "ПСН".
В парковой зоне площадью 1,6 гектара оборудуют спортивные площадки, зону для настольных игр, рельефные навесы, пешеходные дорожки, беседки с защитой от ветра и дождя. В пресс-службе уточнили, что некоторые зоны и объекты парка будут выполнять сразу несколько функций.
Вся территория парка будет благоустроена, там появится площадка с газонным покрытием, искусственными холмами, соснами, иргой, липой, вишневыми деревьями, яблонями. Также в парке обустроят отдельную зону с USB-зарядками, зону барбекю и детские площадки.
"Особое внимание мы уделили выбору растений, добавив яблони, клен, липу и большую новогоднюю ель для проведения зимних праздников. Большое влияние на создание концепции благоустройства и озеленения оказал конструктивизм в искусстве и дизайне, а также историческое наследие культового печатного издания "Правда", – рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки планируют создать крупный парк "Событие". Работа над проектом парка площадью 24 гектара начнется осенью текущего года, а само благоустройство запланировано на начало 2021 года. К разработке дизайна привлечено ведущее европейское архитектурное бюро.
Парк будет состоять из нескольких зон: рекреационные зоны со скверами, событийная зона с концертной площадкой, природный парк с променадом, "фабрика молодежи" с амфитеатром и зоной для тренировок, главный бульвар, который соединит основные общественные пространства района. По нему пройдут прогулочный, велосипедный и беговой маршруты, говорится в сообщении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: