Пруд Заболотье в Москве очистят и благоустроят до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пруд Заболотье, который располагается на северо-востоке Москвы, планируют очистить от ила и благоустроить до декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.
По данным ведомства, в столице продолжается капитальный ремонт городских водоемов, который осуществляет ГУП "Мосводосток".
Заболотье очистят от иловых отложений, а береговую полосу пруда отремонтируют и благоустроят. В рамках ремонта в пруде спустят всю воду, а обитателей водоема выловят и переместят в реку Лихоборку.
"Когда капремонт завершится, будут выполнены работы по зарыблению пруда такими видами рыб, как карась серебряный, верховка и окунь. К подготовительным работам перед ремонтом специалисты ГУП "Мосводосток" приступят уже в ближайшие дни", – рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что территорию в районе улицы Александры Монаховой благоустроят к октябрю.
Согласно проекту благоустройства, проезжую часть расширят до 7,5 метра. Уложат новый асфальтобетон в два слоя. Для автомобилистов станут доступны более 40 парковочных мест. Для пассажиров городского транспорта установят современную остановку. Для пешеходов обустроят тротуары, под землю спрячут 700 метров кабельных линий.
Парк Северного речного вокзала планируют благоустроить к 1 сентября
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