Пруд Заболотье в Москве очистят и благоустроят до конца года

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Пруд Заболотье, который располагается на северо-востоке Москвы, планируют очистить от ила и благоустроить до декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.

По данным ведомства, в столице продолжается капитальный ремонт городских водоемов, который осуществляет ГУП "Мосводосток".

Заболотье очистят от иловых отложений, а береговую полосу пруда отремонтируют и благоустроят. В рамках ремонта в пруде спустят всю воду, а обитателей водоема выловят и переместят в реку Лихоборку.

"Когда капремонт завершится, будут выполнены работы по зарыблению пруда такими видами рыб, как карась серебряный, верховка и окунь. К подготовительным работам перед ремонтом специалисты ГУП "Мосводосток" приступят уже в ближайшие дни", – рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что территорию в районе улицы Александры Монаховой благоустроят к октябрю.

Согласно проекту благоустройства, проезжую часть расширят до 7,5 метра. Уложат новый асфальтобетон в два слоя. Для автомобилистов станут доступны более 40 парковочных мест. Для пассажиров городского транспорта установят современную остановку. Для пешеходов обустроят тротуары, под землю спрячут 700 метров кабельных линий.